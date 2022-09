Inter, tegola Lukaku: tremano i tifosi, novità sull’infortunio

Inter, ora Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri restano con il fiato sospeso: arrivano novità in merito all’infortunio di Lukaku. Ecco cosa sta accadendo.

L’Inter deve già concentrarsi sulla super sfida che la attende in Champions League, dopo la brutta sconfitta subita nel Derby contro il Milan. Gli uomini di Simone Inzaghi sono dunque chiamati a concentrarsi già sul prossimo, importante, impegno da dover disputare. In questo clima d’incertezza generale, poi, sono arrivate anche novità in merito all’infortunio di Romelu Lukaku. Queste le ultime.

Simone Inzaghi deve ora ripartire, anche dopo lo scotto del Derby di Milano perso contro i cugini rossoneri. Ad attendere l’Inter, infatti, c’è il Bayern Monaco con l’inizio degli impegni stagionali in Champions League.

Il club di Bundesliga volerà a San Siro per la sera di mercoledì e il big match si giocherà alle ore 21:00. In attesa dell’avvio del cammino europeo, però, sono anche arrivate novità in merito all’infortunio di Romelu Lukaku. Il belga spera, a questo, punto di essere pronto a rientrare in vista dell’ultima gara prima della sosta.

Inter, ecco le ultime novità sull’infortunio di Lukaku: l’attaccante è volato in Belgio, il punto della situazione

A parlare delle condizioni di Romelu Lukaku dopo l’infortunio muscolare rimediato alla coscia destra è stata la redazione di ‘Sky Sport’. Come riferito, quindi: “Lukaku è stato costretto a fermarsi a causa della distrazione ai flessori della coscia destra. A tal proposito, prosegue la rincorsa di verso il rientro”.

“Il belga – in aggiunta – in accordo con l’Inter e con tutto lo staff medico, è partito per il Belgio per qualche giorno. Lì avrà modo di continuare il suo percorso di recupero e di condividere i progressi con lo staff della sua nazionale. Presto quindi rientrerà per stare vicino alla squadra“.