Cremonese e Sassuolo si dividono il bottino: 0-0 nel lunch match di Serie A

Cremonese-Sassuolo si rivela una partita piacevole e divertente ma priva di gol: primo punto in campionato per i grigio-rossi lombardi.

Inizia meglio la Cremonese, che si fa viva dalle parti di Consigli con Ghiglione e Zanimacchia ma lascia anche un paio di occasioni al Sassuolo con Pinamonti. Partita molto aperta, che sembra possa sbloccarsi da un momento all’altro e molto piacevole da seguire.

Al 34′ Dessers segna ma dopo essere partito in posizione irregolare, decisione confermata poi dal VAR, quindi il Sassuolo cresce e prima dell’intervallo prova a pungere Radu con Kyriakopoulous, Lopez e Laurienté senza però trovare la rete.

Cremonese-Sassuolo: gara divertente ma senza gol

Nel secondo tempo la Cremonese prova ancora a colpire con Dessers, ma in generale è evidente la disparità dei valori tecnici in campo. Come già accaduto nel primo tempo, sono ancora del Sassuolo le occasioni migliori: spreca Kyriakopoulous, quindi Pinamonti si vede annullare un gol e poi murare poco dopo da Radu. Spreca anche Frattesi: i nero-verdi sembrano sempre più vicini al vantaggio.

Girandola di cambi nel finale, con la Cremonese che sente sempre più vicino il primo risultato utile nella Serie A 2022/2023. Pinamonti gira male di testa, nel finale non succede più niente di significativo. Quando i grigio-rossi salutavano per l’ultima volta la massima serie il Sassuolo navigava a metà classifica nei Dilettanti: oggi, contro i nero-verdi emiliani, la squadra di Max Alvini conquista il suo primo punto.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli 11, Milan 11, Atalanta 10*, Roma 10*, Juventus 9, Inter 9, Lazio 8, Torino 7*, Udinese 7*, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 5*, Spezia 4*, Empoli 3*, Lecce 2*, Bologna 2*, Verona 2*, Sampdoria 2*, Cremonese 1, Monza 0*.

* una partita in meno