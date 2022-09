“Salta almeno due partite”: Serie A, l’infortunio è più grave del previsto

La Serie A rischia di dover fare a meno di uno dei calciatori più in forma del momento: infortunio nell’ultimo turno, ecco quando torna.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha conquistato un punto sul prato dello stadio Artemio Franchi contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La formazione di casa, grazie alla rete di Kouamè giunta nel primo tempo, ha pareggiato i conti dopo essere andata sotto sul gol di Arek Milik.

Sorride a metà mister Italiano al momento del triplice fischio. Oltre al risultato che sarebbe potuto essere più largo, c’è una brutta notizia che rischia di compromettere seriamente i piani della formazione toscana in vista dei prossimi impegni in Europa ed in campionato.

Fiorentina, infortunio Milenkovic: condizioni e tempi di recupero

Nel pomeriggio di ieri, Nikola Milenkovic è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il motivo? Un problema all’adduttore che gli ha dato filo da torcere già nei giorni scorsi. Il difensore, prontamente curato dallo staff medico, si sottoporrà a tutti gli accertamenti clinici del caso, ma con ogni probabilità resterà per un po’ fermo ai box.

Come riferisce l’edizione odierna de ‘Il Tirreno’, il serbo salterà sicuramente la sfida contro l’RFS Riga in Conference League ed un paio di gare di campionato. Lo stesso Italiano, infatti, è parso pessimista già nell’immediato post partita. Al suo posto, nel match europeo, scenderà in campo Ranieri vista anche la squalifica di Igor rimediata nella sfida contro il Twente.