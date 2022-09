Esonero e ribaltone in Serie A? L’ex Inter può tornare in panchina

Si sta disputando la quinta giornata di Serie A. Primi ribaltamenti ed interessanti rumors riguardo alcuni club del nostro campionato.

La quinta giornata di Serie A è ancora in corso ma già ci sono i primi interessanti verdetti. Nel nostro campionato sono presenti squadre in gran forma e squadre che invece sono in evidente difficoltà e già iniziano a girare i primi rumors su possibili esoneri di allenatori.

Negli ultimi giorni si è parlato molto della situazione del Monza, squadra ancora a 0 punti in campionato. La squadra di Berlusconi e Galliani ospiterà domani l’Atalanta in un derby lombardo che potrebbe risultare decisivo per il futuro di Stroppa. Il Monza non è però l’unico club con il tecnico a rischio.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic non vive un momento semplice e la squadra stenta a decollare. Zero vittorie nelle prime cinque giornate di campionato e l’ultimo pari arrivato oggi a La Spezia che ha creato ulteriori polemiche. La squadra non è andata oltre il 2 a 2 nonostante uno scatenato Arnautovic ed ora la posizione di Mihajlovic adesso comincia seriamente a barcollare.

Serie A, panchina a rischio per Mihajlovic

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira traballa seriamente la panchina di Sinisa Mihajlovic. Le prossime due sfide potrebbero risultare decisive e intanto la società ha già contattato l’eventuale sostituto. La situazione per l’ex giocatore di Inter e Lazio appare al momento molto delicata.

Il club felsineo avrebbe già contattato il portoghese Paulo Sousa e l’ex tecnico della Fiorentina non vede l’ora di tornare in Serie A. Situazione da monitorare e la prima panchina della Serie A che appare davvero in forte bilico.