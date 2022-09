Ronaldo, stavolta parla il Napoli: l’annuncio di Giuntoli

Il ds del Napoli Giuntoli ha parlato questa sera in conferenza stampa. Tanti i temi trattati ed il direttore sportivo è tornato su Ronaldo.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nonostante numerosi addii il club azzurro è partito alla grande, anche grazie ai nuovi acquisti Kvaratskhelia e Kim. La squadra è reduce dalla bella vittoria all’Olimpico e gli azzurri sono al lavoro in vista dell’esordio in Champions League.

Una delle trattative dell’estate è stata quella riguardante il futuro di Cristiano Ronaldo. L’esperto campione portoghese è stato accostato a diversi club e tra questi, soprattutto negli ultimi giorni, è spuntato il Napoli. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Kiss Kiss Napoli ed ha fatto chiarezza sui rumors sul portoghese:

“Cristiano Ronaldo? A volte è brutto spegnere i sogni dei tifosi, ma non c’è mai stata una trattativa. Ovviamente non si discute del giocatore, ma noi siamo legati ai nostri giocatori e pensiamo di avere una squadra competitiva. Ambizioni? Non ci poniamo limiti, vogliamo vincere tutte le partite, a partire da quella con il Liverpool.

Napoli, Giuntoli su Meret e Navas

Uno dei temi più importanti in casa azzurra è stata la questione portiere, i rumors su Keylor Navas ed il rinnovo di Meret. Giuntoli ha fatto chiarezza anche su questo aspetto: “Il procuratore ci ha sempre detto di voler aspettare per vedere chi arrivasse, ora credo non ci saranno più problemi”.

Riguardo ai rumors su Keylor Navas: “Avevamo dei giocatori in scadenza e visto i buoni rapporti con il PSG abbiamo pensato a questa opportunità. Volevamo affiancare Navas a Meret, ma dopo abbiamo visto che non era possibile”.