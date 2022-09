Napoli, trema Spalletti: problemi per l’attaccante in vista del Liverpool

In vista del debutto stagionale del Napoli in Champions League contro il Liverpool, non arrivano per mister Spalletti le migliori notizie.

Reduce dal successo convincente contro la Lazio, il Napoli si predispone per la sfida più attesa del momento: ovvero il debutto in Champions League, contro il Liverpool. Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà colmo di tifosi, pronti ad accompagnare la squadra di Spalletti in un impegno sicuramente dal grande livello scenico e tecnico.

Perciò la squadra si è ritrovata questa mattina presso il Centro Sportivo Konami per preparare la sfida, dopo un giorno di riposo. Proprio dal report condiviso attraverso i canali ufficiali del club, giungono però notizie non troppo rassicuranti e riguardano Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano ha svolto lavoro personalizzato, a causa di un risentimento accusato nel finale di Lazio-Napoli. Le sue condizioni sono da valutare così come il fastidio da smaltire.

Napoli, risentimento per Osimhen. Novità su Lozano

C’è timore che Victor Osimhen possa non essere nelle migliori condizioni per un match così impegnativo e quindi è a rischio una pedina fondamentale per Spalletti, il quale deve già fare i conti con l’infortunio di Lozano. Il giocatore messicano, dopo uno scontro con Marusic durante il match dell’Olimpico, ha subito un trauma cranico ma fortunatamente nessuna frattura.

Come specifica il comunicato odierno, l’attaccante “si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo”. Le condizioni quindi sono buone, ma alla pari di Osimhen anche Lozano ha svolto lavoro personalizzato. Saranno a mezzo servizio contro il Liverpool? Entro domani Spalletti avrà le idee sicuramente più chiare. Infine, terapie e personalizzato per Diego Demme.