Roma, Mourinho deve sistemare la difesa: dagli svincolati ecco l’ex Napoli

C’è ancora lavoro per Tiago Pinto sul mercato? Dal pentolone degli svincolati spunta anche il nome dell’ex difensore del Napoli.

In casa Roma ci sono delle cose da sistemare. Lo sa bene Josè Mourinho, che avrà bisogno di grande lavoro per provare a mettere mano il prima possibile di quelli che sono gli equilibri di una difesa che nella serata di ieri ha mostrato delle lacune davvero importante. La sconfitta contro l’Udinese rischia di lasciare degli strascichi davvero importanti, e proprio per questo l’allenatore portoghese ha necessità di agire in tempi brevi.

Troppe incertezze, quelle mostrate ieri alla Dacia Arena da una squadra che in alcuni momenti della stagione sembra andare incontro a dei veri e propri blackout. Cosa si può fare? Di sicuro Mourinho dovrà lavorare per cercare di trovare una quadra giusta. Ma, in soccorso del gruppo giallorosso, può esserci ancora il mercato.

Roma, per rinforzare la difesa spunta l’ex Napoli

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello sport’, infatti, la Roma starebbe guardando ai mercato degli svincolati per completare il pacchetto arretrato, anche in virtù dei possibili addii di Bianda e Coric. E cosi la rosea pone l’attenzione in particolare su due nomi.

Se è vero che quello di Zagadou, svincolatosi dal Borussia Dortmund, riecheggia ormai da un po’, pare che sia balzato in cima alla lista anche quello di Nikola Maksimovic. L’ex difensore del Napoli è senza squadra, e proprio la Roma starebbe pensando a lui dopo l’ultima stagione al Genoa dove ha registrato 14 presenze.