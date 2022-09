DIRETTA Salernitana-Empoli: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Empoli, gara delle ore 18:30 valida per il quinto turno di campionato.

Manca sempre meno al via di Salernitana-Empoli, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Arechi di Salerno, la formazione granata di Davide Nicola ospita i toscani di Zanetti.

La gara mette in palio punti importanti in ottica classifica. I padroni di casa sono momentaneamente dodicesimi in elenco a quota 5 punti; i toscani, invece, di punti ne hanno conquistati 3.

Salernitana-Empoli, le formazioni ufficiali

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Grassi, Henderson; Pjaca; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti.