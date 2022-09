Donnarumma, colpo di scena prima di PSG-Juve: annuncio in conferenza

Donnarumma, è arrivato l’annuncio che cambia tutto: l’ha detto Galtier in conferenza alla vigilia di Paris Saint-Germain-Juventus.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Paris Saint-Germain-Juventus, gara in programma domani al Parco dei Principi. La super sfida, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, preannuncia spettacolo e colpi di scena.

Vigilia piuttosto movimentata a Parigi, dove un allarme bomba, nelle ultime ore, ha creato il panico in città. Oltre all’evento extra calcistico, però, altri colpi di scena sono arrivati proprio nella giornata di oggi. Da un lato Massimiliano Allegri che ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida: assente l’ex del match Angel Di Maria, alle prese con problemi fisici.

Donnarumma, Galtier in conferenza alla vigilia di PSG-Juventus

Dall’altro lato, invece, Cristophe Galtier che, pochi istanti fa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida conto i bianconeri: “I calciatori si sono concentrati sulla gara di domani. Questa è la prima volta che i giocatori si concentrano così presto su una gara. Si sono preoccupati tutti di prepararsi bene per questo match contro la Juventus”.

Poi prosegue: “La Juve è una squadra con esperienza, difficile da battere. Loro fanno un lavoro intenso in difesa e sono molto forti sulle transizioni e quando vanno in profondità. Poi davanti hanno Vlahovic. Allegri? Ha più esperienza di me e poi ha la malizia degli allenatori italiano, una cosa che io rispetto molto. Donnarumma titolare? Così è la gerarchia. Io sono contento delle sue prestazioni. Lavora molta e partecipa alle partite. Se c’è bisogno deve essere disponibile. Sono molto contento di ciò che dà alla squadra a livello di gioco”.