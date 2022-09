PSG-Juventus, attimi di paura in città: cosa è successo a Parigi

Parigi si appresta ad ospitare il match di Champions League tra PSG e Juventus, ma la capitale francese è alle prese con un grosso problema.

La Champions League si appresta a tornare in tutto il suo splendore. Le italiane sono inserite in gruppi difficili, ma non impossibili. La Juventus in particolare andrà all’ennesimo assalto della coppa dalle grandi orecchie partendo da Parigi.

Subito big match nel gruppo dei bianconeri, tra due squadre che immediatamente vogliono accreditarsi come favorite della competizione. Nelle ultime ore però Parigi, che si apprestava ad accogliere in grande stile i bianconeri, è alle prese con alcuni problemi decisamente più seri che stanno facendo tenere col fiato sospeso tutti i cittadini francesi.

Nei pressi della stazione di Parigi Montparnasse infatti in questi minuti è scattato un allarme bomba. A dare la notizia, ai nostri microfoni durante la trasmissione in onda su TVPLAY, il collega Tancredi Palmieri, il quale ha riportato come la polizia abbia transennato la zona e fatto evacuare tutti. E’ stato anche mostrato un video della zona transennata e deserta.

Champions League, allarme bomba a Parigi alla vigilia di PSG-Juventus

A quasi 24 ore dall’inizio del match di Champions League tra PSG e Juventus c’è quindi grandissimo spavento tra le strade della capitale francese. Alle 16,55 è stato lanciato l’allarme bomba in quella che è una delle stazioni più trafficate della città.

Al momento, come detto, la polizia ha transennato la zona e fatto allontanare tutti, soprattutto i presenti in un grosso centro commerciale della zona. In attesa di aggiornamenti la situazione sembra comunque poter essere sotto controllo, anche se la chiusura di una delle più trafficate zone della capitale francese sta comunque creando ingorghi e disservizi in tutta la città.