Insigne, ancora una batosta a Toronto: succede l’impossibile

Non è bastata la doppietta a Lorenzo Insigne, nel derby tra Toronto e Montreal. Serata da dimenticare per l’ex capitano del Napoli.

Una serata da dimenticare per Lorenzo Insigne. Il Toronto ha giocato nella notte l’importante derby tutto canadese contro il Montreal. Com’è andata? Non benissimo. La squadra allenata da Wilfried Nancy si trova in una posizione decisamente migliore sotto il punto di vista della classifica. Ben 18 punti in più. Un distacco che ovviamente testimonia anche una differenza sostanziale sotto il punto di vista dei valori in campo.

Certo, dopo l’arrivo dell’ex capitano del Napoli, di Federico Bernardeschi e di Domenico Criscito, le cose sono cambiate sensibilmente. Il Toronto ha cambiato marcia inanellando una serie di risultati utili consecutivi. Eppure, nel momento del derby la storia ha rimarcato la forza del Montreal che si è imposto per 4-3.

Insigne, la doppietta non basta: sconfitta ed presunto infortunio

Eppure, la partita è stata vissuta da vero protagonista per Lorenzo Insigne. Il primo gol firmato dall’ex capitano del Napoli è da vedere e rivedere: tiro al volo e portiere battuto. Entusiasmo alle stelle e Toronto che, però, si è lasciato rimontare dal Montreal. Dal 2-0 (Bernardeschi e Insigne) al 4-2 che ha steso i ragazzi di Bradley. Insigne ha anche riaperto nel finale con tiro di cucchiaio, che non è bastato a rialzare il risultato attestatosi definitivamente sul 4-3.

Oltre alla sconfitta, però, da sottolineare anche un altro elemento che ha intensificato la serata negativa del numero 24. Lorenzo, infatti, subito dopo il gol ha accusato un problema alla coscia. Sguardo amareggiato anche a fine partita, quando l’attaccante nativo di Frattamaggiore è uscito dal campo toccandosi ancora la coscia. Possibile infortunio, dunque, e situazione da monitorare anche nelle prossime ore.