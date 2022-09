Inter, colpo di teatro dopo la sconfitta nel derby: ha deciso Inzaghi

daDopo la sconfitta del derby e in vista della sfida contro il Bayer Monaco, l’Inter cerca di reagire e prepararsi al meglio: l’idea di Simone Inzaghi.

Il 3-2 nel derby contro il Milan è un risultato molto difficile da digerire per l’Inter. La squadra di mister Pioli è apparsa decisamente più in avanti rispetto ai nerazzurri, con Leao salito in cattedra per decidere il match e fare anche un passo in avanti significativo verso la proposta di rinnovo da parte dei rossoneri.

Non c’è però tempo per abbassare la tema e rimuginare troppo. Bisogna fare più attenzione in fase difensiva, la quale si sta rivelando come tallone d’Achille della formazione dell’Inter. Contro il Bayern Monaco, reduce a sua volta dal pareggio in trasferta contro l’Union Berlino, ci sarà bisogno della massima attenzione e probabilmente anche di qualche cambio.

Come riferito da ‘SKY Sport’, questo lunedì ad Appiano Gentile era presente anche la dirigenza nerazzurra, mentre la squadra si allenava. Simone Inzaghi ha proposto un lavoro soltanto fisico alla squadra e poi l’ha riunita.

Inter, confronto tra Inzaghi e la squadra verso il Bayern Monaco

Il tecnico ha deciso di riunire la squadra per un confronto, in occasione del quale si è parlato degli errori durante il derby e in generale dell’atteggiamento necessario per non perdere la forza vincente del gruppo.

Dopodiché, Inzaghi si concentrerà sui cambi di formazione per l’Inter. Contro i tedeschi campioni di Germania potrebbe essere schierato in mezzo al campo Mkhitaryan per apportare esperienza internazionale e carisma. In avanti, per motivi simili, possibile spazio per Edin Dzeko, mentre non si potrà fare a meno di Lautaro Martinez, in attesa che anche Romelu Lukaku torni finalmente a disposizione della squadra milanese.