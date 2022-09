“Pensavano di essere al bar?”: Inter, attacco durissimo dell’ex allenatore

L’Inter porta con sé gli strascichi della sconfitta rimediata nel Derby contro il Milan: l’ex calciatore ha detto la sua in vista del Bayern Monaco.

L’Inter, dopo la pesante sconfitta arrivata insieme ai non pochi errori da parte dei giocatori nerazzurri contro il Milan, è costretta a rialzarsi prima possibile. Specialmente in vista del big match di Champions League da giocare contro il Bayern Monaco. Proprio di questo ha allora parlato l’ex giocatore e allenatore.

L’Inter di Simone Inzaghi, tra le altre cose senza Romelu Lukaku volato in Belgio, scenderà in campo a San Siro contro il Bayern Monaco mercoledì 7 settembre. La Champions League incomincia ufficialmente per questa stagione e i nerazzurri dovranno archiviare la sconfitta subita dal Milan per fare del proprio meglio.

Di quello che è accaduto sabato sera nel Derby di Milano e degli impegni in Europa ha parlato, a ‘SportMediaset’, l’ex calciatore Ciccio Graziani. Il suo pensiero è stato chiaro, così come le sue parole. Ecco cos’ha dichiarato.

Inter, Graziani avverte: “Problemi in difesa. Bayern? Non è abbordabile se non si danno una svegliata”

Così Ciccio Graziani ha parlato della squadra di Simone Inzaghi a ‘SportMediaset’: “C’è stato un momento in cui l’Inter poteva pareggiare contro il Milan. Però io credo che nel calcio sono importantissimi episodi e risultati”. Ha continuato: “Ora ci sono problemi seri con la difensa: prima era la roccaforte, ora non c’è più. Bravo Leao, ma tra Bastoni e De Vrij cosa stavano pensando, di essere al bar a prendere il caffè? Non possono permettersi di fare questi errori”.

“Nel gol di Giroud – ha aggiunto al discorso Graziani – Bastoni deve accorciare immediatamente, ma se sta a tre metri non ci riesce. La coppia d’attacco se non c’è Lukaku è Dzeko-Lautaro: ok schierare Correa, ma non era la sua partita”. “Io all’intervallo pensavo lo togliesse, ci voleva un punto di riferimento. Dzeko è entrato arrabbiato e dispiaciuto: dopo il suo ingresso la partita è cambiata”, ha concluso.

Sul big match di mercoledì sera Graziani ha affermato: “Il Bayern Monaco? È una squadra che in Europa tenterà di fare grandi cose. Sicuramente è tra le favorite in Champions League. Ma soprattutto, se i nerazzurri non si danno una svegliata, non è una squadra abbordabile“.