Juve, doccia gelata per Allegri: si allungano i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Juve. Massimiliano Allegri dovrà attendere per recuperare due big.

Due sole vittorie in cinque partite ed un equilibrio tutto da trovare. C’è tanto lavoro da fare per Massimiliano Allegri in questa fase iniziale della stagione. I 9 punti conquistati in queste prime fasi della stagione hanno evidenziato delle problematiche sulle quali, evidentemente, lo stesso allenatore sta lavorando da tempo. Eppure, ci sono ancora degli elementi che destano preoccupazione e sui quali servirà mettere mano in maniera consistente per evitare di perdere altri punti per strada.

L’ultimo pareggio contro la Fiorentina ha lasciato l’amaro in bocca. Il gioco bianconero stenta a decollare, ed anche i tifosi si sono resi conto delle difficoltà che sta vivendo la squadra in questo avvio di stagione. Ora c’è la Champions e la sfida molto complessa contro il Paris Saint Germain, poi ancora il campionato e la sfida casalinga contro la Salernitana. A questo punto la vittoria contro i campani è davvero l’unico risultato a disposizione per Vlahovic e compagni.

Juve, tegola per Allegri: quando tornato Chiesa e Pogba?

Certo, le difficoltà della Juventus coincidono anche con alcune assenze importanti. Prime fra tutte quelle di Federico Chiesa e Paul Pogba, non proprio due riserve. Il primo sta lavorando per recuperare dall’intervento al crociato di ben 7 mesi fa. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, i tempi di recupero sono destinati ad allungarsi. Addirittura – si legge – il rientro di Chiesa pare difficile possa avvenire prima del Mondiale.

Anche per il centrocampista francese, tra l’altro, non arrivano buone notizie. Sempre stando a quanto raccontato oggi dalla rosea, la terapia conservativa scelta da Pogba per evitare l’intervento dopo l’infortuno (e dunque partecipare al Mondiale) sembra aver avuto qualche rallentamento di troppo. Il rientro, a questo punto, si può immaginare soltanto per il mese di ottobre. Allegri dovrà attendere, dunque, prima di riavere i suoi due big.