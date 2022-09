Fiorentina, l’infortunio non ci voleva: che tegola per Italiano

La Fiorentina deve fare i conti con una brutta notizia che riguarda la sua formazione titolare. Grosso problema per Italiano

L’inizio stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano è stato davvero ricco di impegni. Il tecnico del club toscano è stato costretto ad una costante alternanza per ovviare ai molti impegni tra campionato e Conference League, impegno europeo che quest’anno coinvolgerà la squadra gigliata.

Nell’ultimo turno di campionato la Fiorentina è stata impegnata nella sfida casalinga contro la Juventus, match dove ha ben figurato. La Fiorentina non è andata oltre il pari contro il club bianconero. Jovic ha sbagliato un calcio di rigore mentre nella ripresa più volte il club ha mancato la rete della vittoria.

Il tecnico gigliato deve fare i conti con l’infortunio occorso a Nikola Milenkovic, uscito nel primo tempo del match contro la formazione di Massimiliano Allegri. Per il giocatore l’infortunio non è lieve ed il tecnico viola dovrà perdere il suo perno della difesa per diverso tempo.

Fiorentina, il comunicato ufficiale

Attraverso il proprio sito ufficiale la squadra viola ha comunicato l’esito degli esami su Milenkovic, ecco il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nikola Milenkovic si è sottoposto oggi ad esami strumentali. Questi hanno confermato una lesione di basso grado all’adduttore breve della coscia destra”.

Il giocatore dovrà restare fermo per diverso tempo e la società ha commentato: “Il calciatore ha già iniziato le terapie e verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Il giocatore salterà sicuramente l’esordio nei gironi di Conference League contro il Rigas, sfida che si disputerà giovedi prossimo.