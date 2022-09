Torino, ancora guai per Juric: è ufficiale, annuncio del club

In vista del match di Serie A di stasera contro il Lecce arrivano brutte notizie per il Torino e per il tecnico granata Ivan Juric.

Nonostante la sconfitta nell’ultima uscita contro l’Atalanta, il Torino di Ivan Juric ha iniziato in maniera tutto sommato positiva la stagione. L’undici granata, al netto del già citato ko contro i nerazzurri, ha collezionato nelle altre uscite un pari e due vittorie.

Frutto del pareggio a reti bianche contro la Lazio che ha intervallato le due vittorie contro le neopromosse Monza e Cremonese. E adesso, con la terza neopromossa da affrontare Ivan Juric ha la possibilità di poter volare a quota 10. Un bottino che, dopo 5 giornate di Serie A, sarebbe tutt’altro che da buttare.

Peccato solo che stasera Juric dovrà affrontare i salentini con qualche problema di formazione di troppo. Infatti nei granata, che hanno appena diramato la lista dei convocati, mancheranno tre calciatori: Berisha e Miranchuk, la cui assenza era stata già preventivata ed anche Samuele Ricci il quale non ha recuperato dalla distrazione muscolare al polpaccio. L’ex Empoli ha quindi dovuto alzare bandiera bianca e rinunciare alla sfida contro i giallorossi.

Torino, i convocati di Juric: out tre calciatori

Ecco i convocati di Ivan Juric per il match contro il Lecce che, in caso di vittoria, consentirebbe ai granata di agguantare in classifica Udinese e Roma a quota 10 punti. Come detto sono tre le assenze tra i granata, anche abbastanza pesanti.

Tra i pali convocati Gemello, Fiorenza, Milinkovic-Savic; in difesa invece sono in lista Buongiorno, Zima, Rodriguez, Lazaro, Djidji, Vojvoda, Bayeye, Schuurs; centrocampo con Lukic, Ilkhan, Adopo, Aina, Radonjic, Linetty, Vlasic. E infine reparto offensivo composto da Sanabria, Pellegri, Seck, Garbett.