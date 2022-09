“È inaccettabile”: Spalletti sotto accusa, duro attacco del presidente

Il presidente della squadra di Serie A ha parlato nella conferenza indetta dalla stessa società: ecco le sue parole, con la bordata a Spalletti.

Quanto avvenuto, nella terza giornata di campionato, nello specifico durante e dopo Fiorentina-Napoli ha fatto molto parlare di sé. Specialmente per la denuncia di Luciano Spalletti, arrivata appunto nel post-partita, con cui il tecnico ha fatto direttamente riferimento ai tifosi viola. Ecco allora qual è stata la risposta del presidente viola.

Dopo circa quattro mesi dall’ultima volta che Rocco Commisso ha parlato in pubblico, nella giornata di ieri è stato comunicato l’appuntamento odierno per una conferenza stampa. Il presidente della Fiorentina ha perciò oggi parlato al cospetto dei giornalisti e ha affrontato un tema in particolare. Arrivando a coinvolgere anche Luciano Spalletti.

Il discorso del presidente viola ha, quindi, fatto riferimento sì ai tifosi viola e alla multa di 15mila euro che la società ha dovuto pagare per comportamenti scorretti. Ma non è comunque mancata la bordata nei confronti del tecnico del Napoli che a fine gara ha avuto, proprio con due tifosi fiorentini, un confronto diretto.

Fiorentina, Commisso sulla decisione di Spalletti di parlare con i tifosi viola al Franchi: “È inaccettabile”

In conferenza stampa, solamente pochi minuti fa, ha parlato Rocco Commisso di quanto avvenuto qualche giorno fa in Fiorentina-Napoli. Il presidente ha dichiarato: “Ringrazio prima di tutto i tifosi che ci sono sempre stati vicini, la forza della nostra società è essere un gruppo unito e di stare sempre insieme. Dal primo giorno ho detto che il razzismo non sta dalla mia parte”.

“Su Napoli – ha affermato poi Commisso – io avrò sempre belle parole. Sempre davvero. Tuttavia, devo anche chiedere il rispetto dei miei tifosi. Perché penso che quello che ha fatto Spalletti è qualcosa di inaccettabile. È andato incontro alla persona”.

“Ai miei tifosi – ha concluso – dico che ogni volta che succedono certe cose ci sono multe da pagare, stavolta 15mila euro. Quindi facciamo i bravi. I fiorentini non meritano questo, di essere definiti razzisti, e nemmeno i nostri tifosi”.