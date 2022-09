“Superato il limite”: caos Juventus-Allegri, lo sfogo è durissimo

La Juventus al centro delle polemiche: succede tutto contro il PSG, arriva l’annuncio esasperato che mette nei guai Allegri.

Primo tempo da incubo per la Juventus, che al Parco dei Principi è finita nella centrifuga del Paris Saint-Germain e del fenomeno Mbappé. Alla mezz’ora i francesi sono già in dominio e controllo della gara per 2-0, con la Vecchia Signora apparsa smarrita e inadeguata.

Due aggettivi che rimettono al banco degli imputati Massimiliano Allegri. Il pareggio di Firenze e le scelte ardite di turnover erano state già la scintilla che aveva innescato il fuoco delle polemiche. E adesso l’esordio in Champions League non promette bene.

Anzi: il primo tempo contro il Paris Saint-Germain ha gettato ulteriormente nello sconforto i tifosi della Juventus, avviliti già dalle tante assenze (su tutte quelle di Di Maria e Pogba) e dal gioco praticamente nullo della propria squadra.

Juventus umiliata a Parigi: i tifosi si sfogano contro Allegri

Di qui esplode la rabbia del tifo bianconero sui social. Su Twitter #AllegriOut è già in tendenza, con migliaia e migliaia di supporters juventini stanchi ed esasperati dalla gestione Allegri. C’è chi addirittura si sfoga così: “Ho sempre sostenuto, difeso e tifato ogni singolo componente di questa società. Sempre! Oggi tutto diventa indifendibile. Per la prima volta, dopo tanti anni, oggi ho spento la televisione al 35esimo. Oggi è stato superato il limite”.

Insomma: il morale della piazza è sotto le scarpe, mentre la Juventus viene umiliata al Parco dei Principi. Con la sola occasione di Milik, i bianconeri sono stati quasi incapaci di preoccupare il PSG. Lo stesso PSG che è sempre apparso in dominio della gare e che, adesso, si prepara a toreare la formazione di Allegri nel corso del secondo tempo. Al netto di una reazione d’orgoglio della Vecchia Signora.