Atalanta: cambio modulo, rivoluzione tattica e mistero Boga

L’Atalanta cambia modulo e si prepara a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di recitare un ruolo da protagonista nel corso della stagione. Gasperini sarebbe pronto alla rivoluzione tattica

La Dea cambia pelle e si prepara al passaggio ufficiale e definitivo dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1. Nuovo modulo, nuovi interpreti e spazio all’esplosività nerazzurra soprattutto sugli esterni. Gasperini si affiderà nuovamente a Malinovskyi, il quale potrebbe alternarsi sia nella posizione di esterno destro, sia nella posizione di trequartista centrale.

Come cambierà l’Atalanta? Nessuna particolare rivoluzione in difesa, dove Toloi e Demiral formeranno la coppia centrale. Sugli esterni agiranno Zappacosta e uno tra Hateboer e Maehle. Confermata la coppia in mezzo al campo formata da De Roon-Koopmeiners, mentre in attacco ci sarà spazio per Lookman esterno sinistro ed Ederson al centro.

Zapata conserverà il ruolo di centravanti titolare con Muriel prima alternativa. Non è escluso che Gasperini possa alternare il nuovo 4-2-3-1 con il solito 3-4-2-1. Tutto dipenderà dai giocatori disponibili e dalle caratteristiche dell’avversario.

Modulo Atalanta, Gasperini vira sul 4-2-3-1: le due varianti tattiche

Non solo 4-2-3-1, come detto, il tecnico dell’Atalanta potrebbe riproporre anche il 3-4-2-1. In questo caso Okoli agirà nella linea dei tre difensori, mentre a sulla trequarti potrebbero trovare spazio Pasalic e Malinovskyi con Lookman ed Ederson prime alternative. Attenzione anche al ruolo di Muriel, il quale potrebbe alternarsi con Zapata per il ruolo centravanti, ma anche con Pasalic e Malinovskyi, nel ruolo di trequartista. Ecco i due probabili schieramenti dell’Atalanta di Gasperini.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta; De Roon, Koopmeiners; Malinovskyi, Ederson, Lookman; Zapata. All. Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini