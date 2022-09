Napoli-Liverpool, tifosi e Spalletti in ansia: oggi tutta la verità

C’è ansia in casa Napoli per capire le condizioni degli infortunati in vista del match di Champions con il Liverpool

Il Napoli tornerà domani a disputare una partita di Champions League per la prima volta da febbraio 2020. A Fuorigrotta, allo stadio Diego Armando Maradona arriverà il Liverpool di Jurgen Klopp. Un match complicatissimo, che Spalletti vorrebbe affrontare nel migliore dei modi con la rosa completamente a disposizione. Già, vorrebbe, perché le notizie degli ultimi giorni non sono state proprio incoraggianti.

Hirving Lozano è uscito contro la Lazio per un colpo alla testa. Scongiurato ogni tipo di problema grave, ma è chiaro che le sue condizioni vadano valutate per bene in vista del Liverpool e che è sempre più forte l’ipotesi di vedere Politano titolare. E poi c’è Victor Osimhen, che ha accusato un affaticamento muscolare e che nella giornata di ieri non si è allenato insieme ai compagni di squadra.

Napoli-Liverpool, oggi si decide per Osimhen: già pronto Raspadori

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è ansia per Luciano Spalletti in attesa di capire quali saranno le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano potrebbe essere frenato da un fastidio all’adduttore e al suo posto è già pronto per una maglia da titolare, Giacomo Raspadori. Il Napoli cambierebbe completamente il modo di giocare con l’ex Sassuolo. Perdere Osimhen contro Van Dijk potrebbe essere un duro colpo per tutta la squadra.

Non resta che aspettare il report del Napoli, il test decisivo avverrà nell’allenamento mattutino di Castel Volturno. Quel che è certo è che Osimhen farà di tutto per non mancare all’appuntamento, provandoci fino all’ultimo. L’ultima parola spetterà allo staff medico e a Luciano Spalletti.