Serie A, i peggiori della giornata 5: delude Immobile, male Inter e Roma

L’ultima giornata di Serie A ha visto tanti big match e tante delusioni. Molto male l’Inter ed alcuni suoi giocatori nel derby.

Con i tre match andati in scena ieri sera è terminata la quinta giornata di Serie A. Sfide di alto piano e primi interessanti verdetti con l’Atalanta che è salita cosi in testa alla classifica. Male Inter e Roma con i giallorossi letteralmente surclassati ad Udine mentre per i nerazzurri continua il periodo critica. Giù in classifica ancora a secco il Monza che fatica a trovare compattezza con i tanti neo acquisti.

Vediamo meglio quali sono stati i peggiori di questa settimana e subito ci sono due ‘big’. In porta è impossibile escludere Rui Patricio, protagonista in negativo nel tonfo di Udine, incide in particolar modo il grave errore sul secondo gol dei friulani. Male anche Handanovic, ancora una volta troppo ‘molle’ sulle conclusioni delle squadre avversarie.

Restando in clima derby fatica molto la difesa dell’Inter e in particolare il duo Bastoni-De Vrij, letteralmente irriconoscibili rispetto al passato. Si salva solo Skriniar mentre guardando negli altri anticipi ancora disastro Alex Sandro alla Juventus. Delude anche la difesa del Bologna, molto male Soumaoro contro i veloci attaccanti dello Spezia. Il Verona vince, ma Dawidowicz è tra i peggiori nell’ultimo turno di campionato. Fiasco totale per Mourinho, fatica Karsdorp e l’olandese è stato il primo cambio nella disfatta del Dacia Arena.

Serie A, dominano Inter e Roma tra i flop

Nicolò Barella ha perso totalmente lo scontro a centrocampo con il ‘cugino’ Tonali, ancora una volta una prova negativa nei big match. Parlando sempre in tema nazionale, Pellegrini non riesce a caricarsi ‘sulle spalle’ la Roma e non incide. Fatica anche Sabiri, stella della Sampdoria che non brilla ed è tra i peggiori nella sconfitta di Verona. Ancora a quota 0 il Monza e tra le principali delusioni c’è Stefano Sensi: il centrocampista del Monza crea poco e non aiuta lo sterile attacco brianzolo.

La Juventus non va oltre l’1 a 1 a Firenze ed è un risultato che va quasi stretto al club viola. Tra i bianconeri molto male McKennie che spreca una grossa chance che avrebbe potuto regalare i 3 punti alla Juve. Brutta giornata per i big ed anche Sergej Milinkovic Savic stecca nella sconfitta contro il Napoli: nessun occasione e poca intensità a centrocampo. Bizzarra autogol di Schouten che ‘toglie’ la prima vittoria al Bologna.

Top player deludenti

Il Monza è a quota 0 ed il problema offensivo è evidente agli occhi di tutti. Gianluca Caprari, tra i botti della campagna estiva, è molto distante dal livello offerto lo scorso anno con il Verona. Anche contro l’Atalanta la sua prestazione è quasi nulla. Inizio di stagione faticoso per Tammy Abraham, annichilito nel duello di Udine contro Rodrigo Becao.

Giornata particolarmente difficile per i grandi bomber. Mentre Vlahovic resta in panchina non incidono nei big match Lautaro Martinez ed Immobile. I due attaccanti non solo non segnano, ma non si rendono quasi mai pericolosi, frenati dalle difese di Milan e Lazio.