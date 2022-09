Milan, sorpresa Dest: Pioli ha in mente il nuovo ruolo

Quale sarà il ruolo di Dest nel nuovo Milan di Pioli? Il tecnico rossonero starebbe pensando a una nuova idea tattica in vista del proseguimento della stagione. L’ex Barcellona potrebbe rivelarsi una sorpresa

Dest è pronto a convincere Pioli per cercare recitare una parte da protagonista nel corso della stagione. L’ex Barcellona prenderà il posto di Florenzi e proverà a insidiare anche la titolare di Calabria. Follia? No. Di fatto, come testimonia i precedenti anni del terzino statunitense, Dest potrebbe vestire i panni di terzino a tutta fascia con qualità e quantità.

Pioli sarebbe pronto a valutare una nuova idea, ovvero quella di spostare Dest nel ruolo di esterno destro offensivo. Un possibile ballottaggio con Messias che potrebbe stravolgere le gerarchie del Milan sulla fascia destra. Ora come ora, però, Dest partirà indietro nelle idee di Pioli.

Forza fisica, velocità e tecnica: prestito oneroso con riscatto fissato a 20 milioni. Il Milan crede molto nell’affare Dest e non è escluso che il nuovo ambiente rossonero lo rigeneri dal punto di vista fisico, tattico ed emotivo. L’ex Barcellona potrebbe rivelarsi concretamente un valore aggiunto.

Milan, Dest esterno destro offensivo: la mossa di Pioli

Come accennato, non è escluso che Pioli possa considerare Dest sia la prima alternativa di Calabria, sia la prima alternativa di Messias per il ruolo di esterno d’attacco. Una scommessa da vivere giornata dopo giornata, anche perchè, come confermato da Pioli nei giorni scorsi, l’ex Barcellona non è ancora al 100%.

Un campionato ricco di possibili colpi di scena e potenziali scommesse: Dest potrebbe essere una di queste. Occhio anche alla posizione di Adli, momentaneamente sparito dai radar, ma pronto a tornare in lizza per una maglia da titolare a campionato in corso.