“Ha peggiorato le cose”: Juventus, scoppia la polemica con Pogba

La Juventus è stata messa in difficoltà dalla scelta di Paul Pogba di non operarsi, scoppiano le polemiche

Al Parco dei Principi è arrivata la sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri. Decisiva la doppietta di Kylian Mbappe. Qualche occasione per i bianconeri è arrivata, tanto che il passivo è stato minimo grazie al gol di McKennie. Diversi giocatori hanno fornito una prestazione sotto livello, ma i segnali positivi, anche perché ad ascoltare le parole dell’allenatore della Juve pre-partita sembrava un disastro annunciato.

Di certo il fatto che non ci siano stati Angel Di Maria e Paul Pogba ha influito parecchio. El Fideo non ha recuperato da un problema accusato contro la Fiorentina. Mentre il centrocampista francese ha subito un infortunio al menisco e ha voluto effettuare una terapia conservativa piuttosto che operarsi. Un errore gravissimo secondo il professore che lo ha operato, Roberto Rossi.

Juventus, infortunio Pogba: parla il prof. Rossi

Roberto Rossi, professore di traumatologia e chirurgia, ha operato lunedì Paul Pogba e ha rilasciato, a Tuttosport, alcune dichiarazioni preoccupanti: “La terapia conservativa non ha funzionato, anzi ha peggiorato le cose. Quando il calciatore ha provato a forzare è arrivato un blocco articolare del ginocchio. Il menisco è come una guarnizione, a volte le fibre non possono più ripararsi. Dipende dalla qualità del tessuto e dal tipo di lesione”.

Parole chiarissime, che dimostrano come sia stata una scelta sbagliata quella di non operarsi. Pogba in questo modo ha perso tanto tempo e lo ha fatto perdere alla Juventus. Il suo ritorno è previsto per gennaio 2023. Di questo passo, Allegri dovrà continuare ad alternare i vari McKennie, Miretti e Rabiot oltre a Paredes e Locatelli.