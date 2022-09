Alle 21 spazio al primo match della fase a gironi di Champions League del Napoli. Al Maradona arriva il Liverpool di Klopp.

E’ tempo di scendere in campo per il Napoli di Spalletti, chiamato a dare subito una pronta risposta in Champions League. Dopo il buon avvio in campionato, per gli azzurri è arrivato il momento di misurarsi anche con la massima competizione continentale. La prima sfida, tra l’altro, è già molto complessa.

Al Maradona, infatti, arriva il Liverpool che in Premier League pare aver ripreso una marcia a ritmo sostenuto dopo un avvio non particolarmente brillante. Il 9-0 contro il Bournemouth è stato roboante, ed ha dimostrato quando nella squadra di Klopp ci siano individualità in grado di poter stendere qualsiasi squadra.

Napoli-Liverpool, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.