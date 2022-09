Napoli-Liverpool, Spalletti può esultare: la notizia è una manna

Questa sera si disputerà il match tra Napoli e Liverpool al Maradona, la notizia per Spalletti è una manna

Il Napoli torna a giocare una partita di Champions League davanti al proprio pubblico per la prima volta da febbraio 2020, quando lo stadio si chiamava ancora San Paolo. I partenopei incontreranno il Liverpool alle 21:00, un match diventato ormai classico nelle coppe europee nell’era De Laurentiis. Per Spalletti ci sono pochi dubbi di formazione e riguardano tutti l’attacco.

Hirving Lozano è pienamente recuperato dal colpo alla testa in seguito alla scontro con Marusic in Lazio-Napoli di sabato scorso. Deciderà Spalletti se mandarlo o meno in campo dal primo minuto, l’alternativa Politano è già pronta. Ma nodo principale da sciogliere è rappresentato da Victor Osimhen, alle prese con un affaticamento muscolare e che ieri ha svolto allenamento personalizzato.

Napoli-Liverpool, Osimhen vuole esserci

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, alla fine Victor Osimhen dovrebbe rispondere presente alla convocazione di Luciano Spalletti e scendere in campo. L’attaccante nigeriano non sta nella pelle di disputare un match di questa partita, che sarebbe il primo in Champions League con la maglia del Napoli. Una notizia importantissima per l’allenatore partenopeo, anche per approfittare delle tante assenze con cui ha a che fare Klopp, soprattutto a centrocampo.

Oggi ci sarà il provino decisivo per capire se Osimhen sarà della partita. In caso contrario, la principale alternativa per Spalletti è rappresentata da Giacomo Raspadori. Il Napoli con lui cambierebbe completamente volto, il suo modo di giocare assomiglierebbe a quando per i partenopei scendeva in campo Mertens nelle vesti di centravanti. Meno profondità e più dialogo in mezzo al campo per far male al Liverpool. Ma è chiaro che con Osimhen sarebbe tutta un’altra storia.