Bologna, mani nei capelli per Thiago Motta: l’ufficialità spiazza il tecnico

Il Bologna sarà allenato da Thiago Motta, ma per il tecnico ci saranno già dei grattacapi da risolvere, non appena sarà ufficiale.

La riunione che la dirigenza del Bologna ha tenuto qualche giorno fa si è conclusa con la decisione di sollevare dall’incarico di allenatore Sinisa Mihajlovic, a causa dei risultati poco convincenti, in questa prima parte della stagione. La società si è messa subito alla ricerca del sostituto e dovrebbe trattarsi di Thiago Motta.

Come riferito da ‘La Repubblica’, fino alla fine Thiago Motta è stato in corsa con Claudio Ranieri, fin quando il club ha trovato l’accordo con l’italo-brasiliano.

L’ex calciatore nelle prossime ore sarebbe atteso in Italia per l’inizio della sua nuova avventura professionale e firmerebbe un accordo biennale, dopo aver concordato anche i membri dello staff tecnico con gli emiliani.

Bologna, Soumaoro si ferma per infortunio: il primo problema di Thiago Motta

Non appena arriverà in città, Thiago Motta avrà l’arduo compito di risvegliare l’entusiasmo, ma anche di badare al concreto, ovvero alle situazioni e disagi che si susseguono. Ad esempio, quello che riguarda l’assenza di circa un mese di Adama Soumaoro a causa di infortunio. Il difensore ha accusato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro e avrà bisogno di tempo per tornare a disposizione.

“Tempi di recupero di circa 3-4 settimane”, ha specificato la società emiliana nel post condiviso attraverso i propri canali. Piove sul bagnato in casa Bologna e il mister sarà chiamato a risolvere i primi grattacapi, non appena prenderà l’incarico. D’altronde, la prossima partita sarà l’impegno di domenica alle 15:00 contro la Fiorentina, impegnata quest’oggi in Conference League contro il Riga.