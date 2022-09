Colpo di teatro Ronaldo, retroscena di mercato: annuncio del tecnico

Clamorosa indiscrezione di mercato riguardante Cristiano Ronaldo: l’aneddoto è stato svelato dal tecnico che lo ha già allenato in passato

Cristiano Ronaldo sta vivendo uno dei momenti più difficile della sua carriera da calciatore. Il portoghese fino a questo momento, in sei partite di campionato è sceso titolare soltanto in una circostanza, in occasione della seconda giornata. Il ritardo di condizione sta pesando per CR7. ten Hag gli ha riservato per il resto 37 minuti con il Brighton, 4 con il Liverpool, 22 con Southampton e Leicester e 32 con l’Arsenal.

I ‘Red Devils’ questa sera alle 21 saranno impegnati nell’esordio di Europa League contro il Real Madrid. Una competizione che Ronaldo avrebbe preferito evitare per continuare a giocare ancora in Champions League, la sua manifestazione prediletta. Quella delle grandi stelle e delle luci più intense. Intanto, nelle ultime ore è spuntato fuori un aneddoto sul calciomercato.

Real Madrid, Ancelotti sul ritorno di Cristiano Ronaldo: “C’è stata la possibilità un anno fa ma la politica del club è quella di proseguire con i giovani”

Cristiano Ronaldo nonostante le numerose voci di calciomercato sul suo conto in questi mesi e i vari tentativi di piazzarlo altrove del suo agente Jorge Mendes è rimasto al Manchester United, club al quale è tornato un anno fa a distanza di anni e nel quale ora è quasi un separato in casa.

I prossimi mesi serviranno a chiarire se il portoghese ritroverà il sorriso nella formazione inglese oppure se continuerà a manifestare l’intenzione di abbandonare il club per trovare una nuova soluzione disposta ad accoglierlo.

Intanto, Carlo Ancelotti ha svelato un aneddoto di calciomercato. L’allenatore italiano, in un’intervista, le cui parole sono state riprese su ‘Twitter’ dal giornalista Tancredo Palmieri, ha parlato di quando un anno fa è arrivato al Real Madrid. In quel momento, Cristiano Ronaldo è stato proposto proprio alle ‘merengues’. “Appena sono arrivato, c’è stata la possibilità di un suo ritorno ma non si è concretizzato nulla perché la politica del Real Madrid è chiara: continuare a puntare sui giovani come Vinicius Junior e Rodrygo”. Altra bocciatura per CR7.