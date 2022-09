Crollo Roma, doccia fredda in Europa: Mourinho è senza filtri

Brutta prova in Europa League per la Roma di Josè Mourinho. Sconfitta senza scuse ed i giallorossi evidenziano ancora tante lacune.

Continua il momento negativo per la Roma di Josè Mourinho. Il club giallorosso, dopo il clamoroso tonfo di Udine, cade anche in Bulgaria contro il non irresistibile Ludogorets. Mourinho mette in campo quasi tutti i titolari, ma nonostante ciò il club giallorosso cede 2 a 1 mostrando in particolari evidenti lacune difensive.

Buon ingresso dei giovani e dell’autore del gol Shomudorov, ma non basta con la Roma che subisce due gol e cede così nel match d’esordio del torneo. I padroni di casa ottengono la rete decisiva a pochissimi minuti dal termine e così portano il club capitolino al secondo ko consecutivo.

Nel post partita Josè Mourinho ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sul match: “Non abbiamo fatto un match fantastico, ma credo che non meritavamo di perdere. Avevamo avuto una buona reazione, ma loro hanno segnato subito. In queste ultime gare sembra che vada tutto contro di noi”.

Roma, Mourinho commenta il ko in Europa

Uno dei principali problemi del club giallorosso è la difesa. Dal portiere fino ai centrocampisti, in tanti faticano a curare l’aspetto difensivo ed il tecnico lusitano ha spiegato: “Non è colpa della difesa, si difende di squadra. Il secondo gol è colpa dell’emotività, il fatto che è arrivato subito pochi istanti dopo il nostro pareggio”.

In queste ore tutto il mondo è scosso dalla morte della regina Elisabetta ed anche Mourinho ha voluto porgere il proprio cordoglio per la morte di uno dei personaggi più importanti dell’ultimo secolo: “L’Inghilterra è la mia casa e mi dispiace molto per questa perdita”