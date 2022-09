“Era rigore”: caos Ludogorets-Roma, scoppia la polemica

Esordio amaro per la Roma in Europa League, ma scoppia il caos nei minuti finale con il Ludogorets: manca un rigore ai giallorossi.

Esordio complicato per la Roma di José Mourinho in Bulgaria. I giallorossi cadono contro il Ludogorets alla prima stagionale in Europa League. Una gara ostica e giocata non brillantemente dai capitolini, che oggi hanno fatto ruotare moderatamente la rosa rispetto agli ultimi impegni.

Inutile la rete nel finale di Shomurodov, che ha illuso soltanto la Roma di un possibile pareggio (comunque insufficiente) alla prima europea della stagione. All’88’ il gol dell’avversario Nonato ha gelato Mourinho e i suoi ragazzi.

Lo stesso Mourinho che rivendica un rigore mancante nel finale di partita. Polemiche, critiche e caos: tutto è esploso nei minuti di recupero della gara giocata in Bulgaria.

Ludogorets-Roma, caos e polemiche nel finale: i tifosi esplodono

A fomentare il malcontento e il rimpianto, i tanti tweet dei tifosi giallorossi che sui social esplodono in protesta. Sul banco, un contatto in area di rigore tra due giocatori del Ludogorets e Dybala, in seguito ad una confusionaria azione nata dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

Per l’arbitro Craig Pawson nulla di irregolare, anzi. Il fischietto britannico lascia correre, per l’incredulità della Roma e dei suoi tifosi: “Era rigore!”, sbraita il popolo del web capitolino. E di certo quello sull’argentino resta un contatto molto dubbio, che però l’equipe arbitrale presente in Bulgaria ha deciso di far correre via.

Amaro in bocca e testa bassa, ora, per Mourinho e i suoi uomini. La sua Roma deve presto tornare in carreggiata, anche per rispondere alla grande alla doppia caduta rimediata tra Udine e l’esordio stagionale in Europa League.