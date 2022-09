Futuro Icardi tutto da scrivere: annuncio ufficiale ai tifosi

L’attaccante argentino Mauro Icardi cerca stabilità dopo gli anni turbolenti vissuti in seguito al suo addio all’Inter

Mauro Icardi confida di trovare stabilità. L’attaccante argentino non conosce pace da ormai diverso tempo e negli ultimi anni si è fatto notare più per il suo tormentato amore con Wanda Nara, la “femme fatale” che ne cura anche gli interessi come sportivo, che per le sue imprese sportive.

Finito totalmente fuori dai piani del PSG con cui ha un contratto fino al 2024, il calciatore ha accettato la corte del Galatasaray che più di ogni altro ha bussato alla sua porta per poter contare su di lui. Il futuro dell’attaccante ex Inter malgrado ciò rimane avvolto da grosse incognite.

Galatasaray, prime parole da ‘leone’ per Mauro Icardi: “Voglio vincere il più possibile. Io e la mia famiglia siamo felici di essere qui”

Mauro Icardi nella giornata di ieri è arrivato in Turchia e nella giornata di oggi ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Galatasaray: “Sono molto emozionato. Al momento sarò qui per un anno con l’obiettivo di vincere il più possibile e poi vedremo cosa succederà. Io e la mia famiglia siamo molto felici di aver compiuto questa scelta”, ha detto l’attaccante argentino ai microfoni ufficiali del club dopo essere arrivato in Superlig in prestito secco.

Nella prima linea del Galatasaray non mancherà la competizione per Mauro Icardi. L’attaccante ex Inter, infatti, dovrà sgomitare con altri compagni di reparto. I turchi hanno sotto contratto calciatori del calibro di Dries Mertens, Bafetimbi Gomis e Haris Seferovic.

In estate, il club ottomano ha compiuto diversi interventi di mercato per migliorare la qualità della rosa. Ha venduto Marcao mentre è riuscito a trattenere l’altro difensore centrale, lo svedese classe 1998 Victor Nelsson. L’obiettivo del club è quello di tornare competitivo.

Dopo cinque giornate, il Galatasaray occupa la terza posizione di campionato con dieci punti. Alle spalle della capolista Besiktas (13) e del Konyaspor (11), i leoni sono appaiati con altre cinque squadre: Fenerbahce, Baseksehir, Gaziantep, Trabzonspor e l’Adana Demirspor dell’italiano Vincenzo Montella. I giallorossi sperano ora di decollare con le marcature dell’argentino.