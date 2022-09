Neymar fa arrabbiare il Milan: dichiarazione netta e improvvisa

Le parole del giocatore brasiliano avranno dato di che riflettere al Milan, che aveva cercato di realizzarne l’acquisto fino alla fine.

Una doppietta di Mbappé è stata decisiva ai fini della vittoria casalinga del PSG contro la Juventus, in occasione del debutto dell’annata sportiva in Champions League. Nonostante spesso le cronache abbiano raccontato attraverso i gesti dei protagonisti che il rapporto non è dei migliori, Neymar ha festeggiato il risultato conseguito grazie alle reti del compagno di squadra francese.

Proprio l’attaccante brasiliano ai microfoni di ‘DAZN’ è apparso entusiasta per la prestazione della sua squadra e per l’ambiente al Parc des Princes: “Ho giocato in tanti stadi, ma non ho alcun dubbio nel dire che questo quando è pieno è il più bello. I tifosi sono con noi ed è veramente difficile batterci”.

Il contributo dei sostenitori è sicuramente necessario, ma anche l’organizzazione di squadra e i nuovi innesti lo sono.

Neymar fa i complimenti a Renato Sanches: Milan, hai sentito?

Quando la proprietà del PSG ha deciso di interrompere il rapporto con Mauricio Pochettino e assegnare la panchina a Christophe Galtier, ha intrapreso un moto rivoluzionario: grandi nomi sì, ma soprattuto elementi funzionali. Perciò a centrocampo si è optato per Renato Sanches, a lungo corteggiato dal Milan coadiuvato dal connazionale Leao.

Il 25enne è arrivato dal Lille, dopo una trattativa di alti e bassi, che ha tenuto in attesa anche i rossoneri, pronti ad approfittare di un passo falso da parte del PSG. Sfortunatamente la volontà del giocatore è sempre stata indirizzata verso Parigi. Neymar ha parlato proprio di Renato Sanches a ‘DAZN’, esaltandone le doti: “Mi piace molto. È un giocatore molto diverso e molto bravo. Sono contento, siamo fortunati ad averlo con noi. Ci rende migliori”. Parole che forse avranno scatenato un po’ di invidia nei rossoneri…