“Sarei disposto a…”: Juventus, duro avvertimento dopo il PSG

Dopo il big match giocato nella giornata di ieri tra PSG e Juventus, è arrivato anche un avvertimento in merito a un episodio in particolare.

La Juventus ha affrontato, nella serata di ieri, il PSG al Parco dei Principi. La gara di andata di Champions League ha visto la vittoria dei padroni di casa parigini. Ma un episodio in particolare ha molto colpito e, proprio in merito a questo, sono arrivate delle dichiarazioni ben precise.

Un episodio, nella serata di ieri, ha stupito a prescindere dal risultato che è stato registrato a sfavore dei bianconeri. Perché in un momento in particolare della gara Sergio Ramos e Leandro Paredes hanno avuto un incontro non poco amichevole.

Tra i due, che sono stati fino a qualche giorno fa ex compagni di squadra proprio al PSG, c’è stata infatti un’accesa discussione. Che per poco non è degenerata un vero e proprio litigio. Tanto che a fine partita Marco Verratti ha dichiarato ridendo: “Discussione di Sergio Ramos con Paredes? Ci avrei scommesso, anche in allenamento si punzecchiavano sempre”. Di quanto accaduto ha, in ogni caso, parlato anche lo stesso difensore.

PSG-Juventus, dopo lo ‘scontro’ con Paredes ha parlato Sergio Ramos: “Sarei pronto a ‘uccidere’ per i compagni”

Dopo la gara disputata in Champions League tra PSG e Juventus e sull’accesa discussione avuta con Paredes, suo ex compagno di squadra, ha parlato Sergio Ramos a ‘Tnt Sports’: “Sono litigi che nascono in campo e che lì devono restare. Alla fine, ognuno deve difendere i propri interessi e la propria squadra”.

“Quando la partita – ha proseguito il difensore del Paris Saint-Germain – finisce stringi la mano all’avversario. Dal momento che tutto finisce lì, al momento della gara. Quando sei in campo, però, devi essere pronto e disposto anche a uccidere per i tuoi compagni di squadra. Non c’è niente di personale con nessuno”.