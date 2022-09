Villarreal, è l’ora di Cuenca: Emery pronto a lanciare il difensore

Tempo di Conference League e questa sera il Villarreal debutterà nella fase a gironi. Grossa chance per il giovane Jorge Cuenca.

Jorge Cuenca è uno dei giovani difensori spagnoli di maggior talento e la sua crescita negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Lo scorso anno il calciatore è stato tra i migliori al Getafe ed in questa stagione invece cerca la definitiva consacrazione al Villarreal. Il club del ‘Sottomarino Giallo’ è impegnato quest’anno in Conference League.

Cuenca non ha ancora esordito in campionato, ma è stato finora utilizzato nei preliminari di Conference League ed anche questa sera dovrebbe giocare dal primo minuto. Il Villarreal debutterà nel girone in casa con il Lech Poznan, in un girone che vede gli spagnoli favoriti e che vede coinvolti anche Austria Vienna ed Hapoel Beer Sheva.

Cuenca ha giocato con la maglia del Villarreal nei preliminari ed ha fatto subito un’ottima impressione. In Spagna considerano il giocatore come un ‘muro’ ed anche nei primi due match stagionali Jorge non ha fatto passare letteralmente nessuno. C’è grande attesa per vedere la sua prestazione contro il club polacco.

Jorge Cuenca, un importante jolly per Emery

Il centrale è un profilo molto interessante e soprattutto rappresenta un profilo molto duttile per le caratteristiche richieste da Emery. Il tecnico può utilizzare Cuenca sia nel ruolo di difensore centrale che in quello di terzino sinistro e per questo potrebbe trovare diverso spazio nel corso di questa stagione.

Il Getafe ha richiesto nuovamente il giocatore in questa stagione, ma il Villarreal ha deciso di puntare sul calciatore e nelle prossime settimane Cuenca potrebbe trovare sempre più spazio. Inoltre il giocatore è a caccia del suo secondo titolo europeo in carriera e dopo aver vinto la Youth League nel 2018 ora punta anche la Conference.