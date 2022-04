Getafe-Villarreal, grande attesa per l’osservato speciale Cuenca

Nel prossimo turno di campionato il Villarreal, neo semifinalista di Champions, avrà un match insidioso contro il Granada.

Dopo l’impresa di Champions League con la qualificazione ai danni del Bayern Monaco di Nagelsmann, per il Villarreal è tempo di tornare con la testa al campionato. Attualmente il “sottomarino giallo” è settimo davanti ad Athletic Bilbao e Valencia.

Trasferta insidiosa per la squadra di Unai Emery che affronterà il Getafe di Quique Sanchez Flores. Il Villarreal guarderà poi con attenzione a questo match e l’osservato speciale è il difensore dei padroni di casa Jorge Cuenca.

Alla sua prima stagione in Liga Cuenca è un punto fermo della difesa del Getafe ed in tanti ogni weekend sottolineano il livello e la crescita delle sue prestazioni. Il Villarreal studia il rientro alla base e non si esclude che Cuenca possa rappresentare il futuro, magari il possibile sostituto del leader attuale della difesa di Emery, lo spagnolo Pau Torres.

Villarreal, Cuenca è un talento in netta crescita

Il Villarreal ha prelevato Cuenca dal Barcellona B e lo ha girato in prestito prima all’Almeria ed ora al Getafe. Le sue qualità non sono passate inosservate ed in questa stagione è stato un pilastro della difesa ed uno dei migliori difensori della Liga.

Le due squadre si affrontano alla ricerca di punti per raggiungere i propri obiettivi (rispettivamente salvezza ed Europa) e Cuenca sarà l’osservato speciale del match con Emery molto attento a quello che potrebbe essere il suo prossimo centrale di difesa.