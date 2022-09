“Ha sbagliato…”: Donnarumma-PSG, annuncio ufficiale e tifosi increduli

Gigio Donnarumma nuovamente nel frullatore delle polemiche. Dal PSG arriva l’annuncio ufficiale sull’ex Milan, tifosi spiazzati.

Lo scorso anno non è stato semplice. L’alternanza con Keylor Navas e la gestione Pochettino hanno tolto certamente qualche sicurezza a Gigio Donnarumma, che ne ha pagato le conseguenze tra Nazionale italiana e Paris Saint-Germain.

Adesso, l’ex Milan è stato messo al centro del nuovo progetto tecnico targato Galtier. Un progetto che prevedeva anche la cessione dello stesso Navas, ma che alla fine è rimasto per un’altra stagione ancora all’ombra della Tour Eiffel.

Una presenza che molti tifosi del PSG continuano a preferire all’ex portiere del Milan. Soprattutto dopo l’uscita a vuoto di Donnarumma nell’ultimo match di Champions League, tra i francesi e la Juventus. Un errore che ha riacceso la piazza parigina in favore del suo ‘compagno-rivale’ costaricano.

Donnarumma-PSG, Galtier spiazza i tifosi: annuncio in conferenza

Tuttavia, nella conferenza di vigilia alla gara con il Brest, Galtier è stato chiaro sulla posizione di Donnarumma e della propria gestione tecnica al PSG: “Non sono un allenatore che ama fare turnover. Alla prossima ci saranno i migliori in campo”.

E poi stuzzicato su un eventuale turno panchina dell’ex Milan, il tecnico transalpino è netto: “Bisogna essere chiari. Donnarumma ha sbagliato quell’uscita, questo è certo. Ma ha anche compiuto due interventi decisivi contro la Juventus… È un portiere ancora giovanissimo, spesso lo dimentichiamo. Ha tutte le qualità giuste, non lasciamo che venga condizionato da un errore”.

Un annuncio in conferenza che ha spiazzato molti tifosi del PSG. Dalla Francia non si nascondono: l’alternanza con Navas potrà essere un male per il portiere italiano, ma l’ex Real Madrid sembrerebbe dare più garanzie ad una parte della tifoseria. La stessa che è rimasta spiazzata dalla presa di posizione netta del tecnico Galtier.