Milan, Maldini piazza un grande colpo: a breve l’ufficialità

Dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo, Maldini ha piazzato un altro colpo per il suo Milan.

Il Milan, dopo aver vinto meritatamente il derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha pareggiato 1-1 contro il Salisburgo nella gara d’esordio della fase a gironi della Champions League. I rossoneri hanno sofferto il gran ritmo degli austriaci, soprattutto nella prima parte della gara, ma poi pian piano sono riusciti a prendere campo.

Tuttavia per il ‘Diavolo’ è già tempo di pensare al campionato. Il Milan, infatti, domani sera scenderà di nuovo in campo per sfidare la Sampdoria di Giampaolo. I doriani faranno di tutto per conquistare almeno un punto contro i rossoneri, considerando che hanno totalizzato solo due punti nelle prime cinque giornate di campionato.

Lo stesso Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà che si potrebbero riscontrare contro la Sampdoria: “Troveremo una squadra solida, che ha voglia di rivincita. Origi può giocare dal primo minuto? Può essere il suo momento. Turnover? Non mi piace, io cerco di schierare sempre la formazione migliore”. Tuttavia se da un lato il tecnico rossonero sta preparando la gara di domani, dall’altro Paolo Maldini ha piazzato un grande colpo.

Milan, altro colpo di Maldini: Tonali rinnova fino al 2027

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Milan ha trovato l’accordo con Sandro Tonali per il rinnovo del suo contratto. Il calciatore si legherà al club rossonero fino al 2027 ed avrà anche un adeguamento economico. Il centrocampista, insieme al suo entourage, si era recato nel primo pomeriggio a Casa Milan proprio per chiudere definitivamente la trattativa, adesso si attende solo l’annuncio ufficiale.

Dopo il rinnovo di Tomori, i due dirigenti hanno dato un altro segnale di continuità del progetto tecnico. Sandro Tonali, infatti, è stato uno degli uomini principali di Stefano Pioli nella vittoria dello Scudetto dell’anno scorso.