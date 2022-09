Inter, è pronta la rivoluzione: Zhang passa la mano

Dopo le due sconfitte consecutive contro il Milan e Bayern Monaco, nell’Inter di Zhang è pronta una rivoluzione.

Dopo aver perso lo Scudetto in favore del Milan, l’Inter ha mostrato più di difficoltà in questo inizio di stagione. I nerazzurri, infatti, hanno già perso tre volte: due in campionato ed una in Champions League. Proprio quest’ultima è arrivata mercoledì sera contro il Bayern Monaco, mentre quelle in Serie A sono giunte contro la Lazio e contro il gruppo guidato da Stefano Pioli.

Tuttavia, oltre alle sconfitte, quello che sta facendo preoccupare i tifosi dell’Inter è come sta giocando la loro ‘Beneamata’. Gli uomini di Simone Inzaghi, di fatto, non sembrano avere la sicurezza dei propri mezzi mostrata fino all’anno scorso, visto che sembrano titubanti sia in fase difensiva che nel possesso palla.

Simone Inzaghi è consapevole del cattivo momento che sta attraversando la sua squadra. A dimostrazione di ciò c’è stata la piccola ‘rivoluzione’ avvenuta contro il Bayern Monaco, considerando che sono rimasti in panchina calciatori del calibro di Handanovic e Barella. Ma la rivoluzione potrebbe riguardare non solo il campo, ma anche la proprietà del club meneghino.

Biasin sulla rivoluzione dell’Inter: “La famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per cedere il club”

Fabrizio Biasin, giornata di ‘Libero’ e noto tifoso dell’Inter, infatti, ha fornito sul suo profilo ufficiale di ‘Instagram’ alcuni importanti aggiornamenti sul futuro della società nerazzurra: “La famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’Inter. La richiesta è di 1,2 miliardi di euro. Questo non vuol dire che i compratori arrivano domani, ma è vero che il processo è innescato”.

I Zhang, quindi, sarebbero intenzionati a cedere la proprietà dell’Inter il prima possibile. Le difficoltà economiche del gruppo Suning sono note da tempo, visti anche gli ultimi mercati nerazzurri caratterizzati dal cercare di raggiungere l’obiettivo delle famose plusvalenze per cercare di rientrare dai debiti e dai costi del personale.