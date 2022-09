“Gliel’ho già detto due volte”: Juventus, Paredes fa impazzire i tifosi

Il nuovo acquisto della Juventus Leandro Paredes si è presentato ai suoi nuovi tifosi esaltandoli con una serie di dichiarazioni.

Nella giornata di oggi la Juventus ha presentato il suo ultimo colpo di mercato, arrivato proprio in chiusura delle trattative dopo essere stato inseguito tutta l’estate. Leandro Paredes è il regista che serviva alla squadra di Allegri. Ed è subito sceso in campo contro la Fiorentina e il suo ex club, il PSG, anche se i risultati non hanno sorriso ai bianconeri.

Contro la Viola la Juventus è stata a lungo in balia degli avversari, mentre con i parigini è arrivata la sconfitta al debutto in Champions nonostante un secondo tempo convincente. In pochi però hanno dubbi che una volta inseritosi al meglio nei meccanismi di squadra l’argentino potrà far decollare il gioco.

Presentandosi ai giornalisti Paredes ha commentato il suo ritorno in Serie A, dove aveva già indossato la maglia della Roma, quindi sulle motivazioni che lo hanno portato a Torino. Chiudendo con una dichiarazione che certo farò felici i tifosi bianconeri.

Paredes: “Ho detto due volte a Di Maria che deve restare”

“Sono pronto a dare il massimo, arrivo in una grande squadra composta da giocatori forti e un allenatore altrettanto forte. Darò il mio contributo. La differenza con la Serie A che ho lasciato? Ho giocato solo una partita, non posso dirlo” afferma, per poi aggiungere “io però sono cresciuto tantissimo”.

Scegliere la Juventus è stato facile: “Poteva già succedere in passato e ci sono stato vicino, ho sempre voluto venire qui. Volevo tornare in Serie A, sono felice e so che è stata la decisione giusta”.

Una decisione su cui ha inciso anche il connazionale e amico Angel Di Maria, con cui ha condiviso lo spogliatoio anche al PSG: “Quando ho saputo che veniva qui abbiamo cominciato a parlare di come sarebbe stato giocare ancora insieme. Le nostre famiglie sono molto amiche, così dopo pochi giorni ho cominciato a fare di tutto per venire qui alla Juventus“.

Un’esperienza che potrebbe durare un solo anno, dato che Di Maria ha firmato solo fino a giugno 2023. Paredes però spera che la situazione possa cambiare: “Spero tanto che resti di più, gliel’ho già detto due volte che deve rimanere con noi più a lungo”. Una dichiarazione che certo farà felici i tifosi bianconeri, che sperano di godersi l’appena formato duo argentino a lungo.