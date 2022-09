“Pienamente recuperato”: Roma-Empoli, Mourinho al settimo cielo

Dopo la brutta della sua Roma contro il Ludogorets, per Mourinho è arrivata un’ottima notizia per la sfida contro l’Empoli.

Dopo aver raggiunto la vetta del campionato, la Roma è reduce da due brutte sconfitte. I giallorossi, infatti, hanno prima perso in campionato con un secco 4-0 contro l’Udinese e poi sono usciti sconfitti dalla gara d’esordio della fase a gironi di Europa League contro il Ludogorets.

La squadra di Mourinho, infatti, ha perso ieri contro i bulgari per 2-1. La Roma, forse, non meritava la sconfitta, ma di certo non ha fornito una grande prestazione. Lo stesso tecnico portoghese ha confermato a ‘Sky Sport’ la gara non indimenticabile dei suoi uomini: “E’ un risultato bugiardo. Ci sta andando tutto storto, anche se non hanno giocato una partita fantastica”.

Dopo la gara contro il Ludogorets, la Roma è attesa dal match di lunedì del Castellani contro l’Empoli di Zanetti. I capitolini dovranno sicuramente cercare di tornare alla vittoria, anche se Mourinho dovrà fare i conti ancora con alcuni infortuni. Tuttavia su questo fronte ci sono delle ottime notizie proprio per il tecnico portoghese.

Roma, Mourinho recupera Tammy Abraham per la sfida contro l’Empoli

Angelo Mangiate, noto giornalista di ‘Sky Sport’, ha infatti dato degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Tammy Abraham: “Il centravanti inglese è pienamente recuperato per la gara contro l’Empoli, mentre Nicolò Zaniolo non sarà sicuramente a disposizione per il match contro i toscani”.

Il calciatore italiano, infatti, deve ancora recuperare al 100% dall’infortunio alla spalla rimediato nel corso della gara contro la Cremonese. Zaniolo ha ripreso a correre ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederlo in campo, anche perché la Roma non vuole correre rischi sul suo recupero.