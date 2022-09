“Incredibile”: Ludogorets-Roma surreale, il retroscena fa infuriare Mourinho

Tante polemiche nel post partita del match di Europa League tra Ludogorets e Roma. Mourinho letteralmente infuriato per ciò che è accaduto

Brutta sconfitta per la Roma di Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso schiera solo la formazione tipo contro il Ludogorets (assente solo l’infortunato Abraham), ma subisce un’altra cocente delusione in Macedonia. I giallorossi cadono 2 a 1, tanto rammarico dopo la seconda sconfitta consecutiva.

Dopo un buon inizio la Roma ha subito il primo gol ed ha inizialmente subito il colpo. Il neo entrato Shomudorov, subentrato ad uno spento Belotti, ha subito pareggiato i conti, ma una rete nel finale del club bulgaro ha spento tutte le velleità del club capitolino. Inizia male la campagna europea dei campioni della Conference League.

Nel post partita del match l’ex calciatore ed ora commentatore di DAZN Simone Tiribocchi ha aspramente criticato le condizioni del campo, apparse davvero in condizioni vergognose. Lo stesso Mourinho, al termine del match, non è apparso gradire questa situazione in Bulgaria.

Roma, le parole di Tiribocchi sul campo

L’ex centravanti ha chiarito: “Il campo era davvero incredibile, non si riusciva proprio a giocare. La Roma sembrava gestire tutto, ha creato anche occasioni da gol, ma a segnare sono stati prima loro. Dopo il gol hanno spinto ancora di più”, ma la rete finale dei padroni di casa ha chiuso il match.

Tiribocchi ha condiviso però la percezione di Mourinho nel post gara. Il portoghese era deluso per la sconfitta, ma non per la prestazione dei suoi giocatori e Tiribocchi ha confermato: “La sconfitta è immeritata, ma non ci voleva. Va detto che partire cosi non è affatto il massimo”.