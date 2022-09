“Non lo accetto”: Milan, Pioli irritato prima della Sampdoria

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza prima della Samp ed è apparso abbastanza irritato

Non ha esordito nel migliore dei modi il Milan nella nuova Champions League. I rossoneri hanno comunque evitato la sconfitta, portando a casa un 1-1 prezioso in casa del Salisburgo, anche in virtù della sconfitta del Chelsea. Ciò che conta per Pioli, prima della sfida con la Dinamo Zagabria, è portare a casa una vittoria a Marassi contro la Sampdoria. Un match complicato, perché i blucerchiati sono alla ricerca di punti salvezza dopo un pessimo inizio.

E allora Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa con le idee chiarissime, mettendo i puntini sulle ‘i’ anche per quanto riguarda i problemi fisici che ha subito Ante Rebic. L’attaccante croato è ancora in dubbio e domani potrebbe esserci spazio per Divock Origi, che nel derby contro l’Inter è subentrato a Giroud avendo un buon impatto sulla partita.

Milan, Pioli parla dei problemi fisici di Rebic

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato di Rebic e dei suoi problemi: “Niente speculazioni sull’infortunio di Rebic, quest’illazione non l’accetto. Purtroppo ha un serio dolore alla schiena, ha un buon atteggiamento, fa di tutto, però non siamo ancora riusciti a far passare questo dolore”. L’allenatore rossonero, dunque, si è poi soffermato su Origi: “Penso che sarà il suo momento”.

L’inizio in campionato del Milan è stato molto buono, con undici punti conquistati in cinque partite e un secondo posto a pari punti col Napoli. Davanti a tutti c’è l’Atalanta, che non ha le coppe e può concentrarsi al massimo solo sulla Serie A. Pioli dovrà essere bravo a vincere le prossime due, per dare un segnale alle altre diciannove squadre, certo, ma anche in Champions, dove serve il passaggio del turno per sognare in grande.