Barcellona, momenti di sgomento allo stadio: calciatori nel panico

Cadice-Barcellona ha subito un’interruzione inattesa, a causa di un episodio che ha sconvolto i giocatori in campo e anche i presenti sugli spalti.

De Jong e Lewandowski stavano conducendo in favore del Barcellona la gara di Liga contro il Cadice, ma l’attenzione immediatamente si è spostata sugli spalti. Allegria e frustrazione per il risultato hanno lasciato spazio al panico, nel secondo tempo del match, a causa di un grave malore.

L’arbitro ha dovuto interrompere la sfida, poiché un sostenitore presente allo stadio ha cominciato a sentirsi male. A lanciare l’allarme fra tanti è stato il giocatore Ledesma, portiere del Cadice, che è anche intervenuto comprendendo la gravità della situazione.

Ledesma ha letteralmente lanciato una borsa contenente il defibrillatore portatile sugli spalti, in tribuna, per venire a suo modo in soccorso all’uomo, che starebbe lottando fra la vita e la morte. Tutto è finito in una bolla di paura e la sfida è rimasta sospesa per diversi minuti.

Cadice-Barcellona, malore sugli spalti: interviene anche Ledesma

Mentre si è atteso che i soccorsi riuscissero a condurre il tifoso in ambulanza e quindi in ospedale, i calciatori sono rimasti fermi sul terreno di gioco. Poi, l’arbitro ha ridato il via alla sfida, affinché si potesse concludere. Gli animi chiaramente sono tutt’altro che sereni, poiché si è realmente temuto il peggio e si attendono aggiornamenti circa la vicenda.

La sfida d’altronde è di grande importanza soprattutto per il Cadice, al momento ultimo in classifica nel massimo campionato spagnolo. Il Barcellona invece è in campo per difendere il primato e confermare l’attuale vantaggio sui rivali del Real Madrid.