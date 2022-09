Benfica, brilla la stella di Grimaldo. Il Barcellona di Xavi osserva

Il giocatore del Benfica Alejandro Grimaldo è stato tra i migliori nell’ultima giornata di Champions. Lo spagnolo ha firmato anche una rete.

Con le partite di ieri è terminato ufficialmente il primo turno della fase a gironi di Champions League. Tante squadre hanno messo in mostra grandi prestazioni e incredibili sorprese, ha colpito il 4-1 del Napoli contro il Liverpool campione d’Europa, ma non solo. Uno dei club che ha dato un impatto positivo in questa prima giornata è senza dubbio il Benfica.

Il club lusitano, presente nel girone di Champions di PSG e Juventus, ha debuttato con una vittoria nella competizione continentale. Il Benfica ha vinto con un 2 a 0 sul Maccabi Haifa. Il giocatore premiato con il ruolo di ‘Man of the Match’ è stato il forte terzino spagnolo Alejandro Grimaldo, calciatore classe 1995, considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Per tutta l’estate Grimaldo è stato accostato a diversi club europei e in particolare il giocatore è finito nel mirino del Barcellona di Xavi, a caccia di un laterale sinistro. Il club blaugrana lo ha richiesto nell’ultima sessione di calciomercato e non è escluso che ci riprovi in futuro.

Benfica, Grimaldo trascinatore in Champions League

Grimaldo ha disputato una grandissima partita contro il Maccabi ed è stato considerato da tutti come migliore in campo. Un gol ed un assist, una prestazione monumentale davanti ai propri tifosi. Il giocatore continua ad essere un pilastro fondamentale della squadra lusitana.

L’allenatore tedesco del Benfica Roger Schmidt crede molto in Grimaldo e lo ha sempre schierato nel corso di questa stagione. Il laterale è uno dei migliori assist man in Europa, lo scorso anno fece 9 assist ed anche quest’anno ha già iniziato con due preziosi assist. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione del Barca ed anche del Manchester City di Pep Guardiola e non è escluso che ci sia un nuovo affondo per il giocatore.