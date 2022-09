Serie A che entra nel vivo della sesta giornata: nella cornice di San Siro, l’Inter affronta il Torino. Segui la partita LIVE su SerieANews.com

La sconfitta contro il Bayern Monaco è stata una brutta botta. Anche perché arrivata dopo quella subita e rimediata nel derby contro il Milan. Adesso, però, l’Inter è chiamata a rialzarsi e a farlo in fretta, in una sesta giornata che può rilanciare il cammino in campionato dei nerazzurri. E anche il morale della banda di Simone Inzaghi.

Dinanzi, tuttavia, ci sarà un Torino tutt’altro che arrendevole. I granata hanno cominciato alla grande la propria stagione e addirittura sono sopra a Roma e alla stessa Inter in classifica. A San Siro, i granata di Juric proveranno a vendere carissima la pelle e a trovare un risultato che legittimi la splendida partenza avuta in questo 2022-2023.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, L. Martinez. All. S. Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric (in panchina Paro).