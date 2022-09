Inter, Inzaghi torna sui suoi passi: decisione irreversibile

L’Inter, dopo le due sconfitte consecutive, proverà a rilanciarsi oggi contro il Torino: Inzaghi ha preso una decisione.

La fiducia della dirigenza nei confronti di Simone Inzaghi è, e resta, ai massimi livelli. Al tempo stesso però l’amministratore delegato Beppe Marotta, in occasione del recente meeting organizzato all’indomani della sconfitta subita per mano del Bayern Monaco, ha chiesto al tecnico dell’Inter una pronta reazione e di fare bottino pieno contro il Torino in modo tale da scacciare l’attuale crisi.

L’avvio di stagione, infatti, fin qui non è stato all’altezza delle aspettative. In campionato la squadra ha totalizzato 9 punti frutto di tre vittorie e due sconfitte: l’Atalanta prima in classifica resta a distanza di sicurezza (13) e tutto è ancora possibile tuttavia la squadra, nelle ultime settimane, non è sembrata focalizzata al 100% sull’obiettivo. A complicare il tutto, poi, ci ha pensato la debacle in Champions League.

Da qui la richiesta dei vertici della società di cambiare marcia, evitando altri scivoloni. La formazione titolare, alla luce degli ultimi sviluppi, appare fatta. Edin Dzeko continuerà ad affiancare Lautaro Martinez, approfittando dell’assenza di Romelu Lukaku il cui rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. In porta invece, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, appare certo il ritorno di Samir Handanovic.

Inter, contro il Torino torna Handanovic tra i pali

Mercoledì il capitano si è seduto in panchina, per fare spazio ad André Onana autore di una buona prestazione. Non al punto, però, da consentirgli di giocare dal primo minuto pure oggi. L’idea di Inzaghi, in particolare, è quella di riaffidarsi alla vecchia guardia e a testimoniarlo è anche la scelta di utilizzare Hakan Calhanoglu al posto di Henrikh Mkhitaryan.

Insieme al turco ci sarà pure Nicolò Barella, non impiegato a sorpresa contro i bavaresi. A sinistra Federico Dimarco è favorito su Robin Gosens mentre sul versante opposto è in atto il ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. In difesa, infine, spazio al solito terzetto composto da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.