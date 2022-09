Milan, batosta terribile: è ufficiale, Pioli rimane incredulo

Milan, l’ufficialità mette Pioli e Maldini nei guai. Il club dovrà fronteggiare un gran problema. I tifosi sono in ansia, difficile immaginare un evento calcisticamente peggiore.

Tutto quello che i tifosi del Milan non avrebbero mai voluto questa volta accade. La notizia è come un fulmine a ciel sereno, inaspettata e dirompente. Mani nei capelli per Maldini, Pioli resta di sasso. I rossoneri, dopo l’impegno in trasferta di Champions contro il Salisburgo, affrontano una seconda trasferta. Questa volta l’impegno lontano da San Siro è in Serie A, contro la Sampdoria. Il club comincia col piglio giusto il match, facendo subito capire di volersi proiettare nella difesa avversaria.

E così, il solito Leao, slalomeggia sulla fascia, e dopo una mezza carambola nell’area di rigore Messias si trova il pallone sul suo sinistro. Con quest’ultimo trafigge un non incolpevole Audero, che poteva far di più. Annullato in seguito un gol di De Ketelaere per fuorigioco di Giroud (e non mancano affatto le polemiche). Ma la notizia peggiore è quella che arriva durante il secondo tempo.

Milan, pessima notizia per Pioli, Maldini, ed i tifosi: è ufficiale

Non ci voleva proprio. Questo il pensiero comune tra gli utenti dell’universo rossonero. Non da meno il rammarico ed il dispiacere del club, soprattutto tra Pioli e Maldini. Rafael Leao ha rimediato una espulsione dopo pochi istanti dalla ripresa di Sampdoria-Milan. Proprio all’inizio del secondo tempo il talento del Portogallo ha tentato una rovesciata, colpendo però in pieno volto Ferrari. Leao, che già aveva ricevuto un giallo nella prima frazione di gicoo, ne prende un secondo in questa fattispecie. Venendo così espulso. Una rovesciata costata carissimo ai rossoneri, che adesso dovranno ufficialmente fare a meno del suo miglior giocatore nello scontro al vertice con il Napoli, in casa, la prossima settimana.

I rossoneri alla fine tornano in vantaggio con Giroud, che la insacca su rigore, e vincono il match con la Samp. Mister Pioli però sarà costretto a trovare la quadra per fronteggiare il Napoli (a cui manca a sua volta Osimhen)