Milan, non solo la beffa Leao: l’annuncio in diretta gela i tifosi

L’espulsione di Leao lo renderà indisponibile per Milan-Napoli, ma non è l’unica cattiva notizia con la quale mister Pioli deve fare i conti.

Una doppia ammonizione fra primo e secondo tempo di Sampdoria-Milan è costata cara a Leao, il quale sarà assente nel big match di San Siro, Milan-Napoli. Si tratterà di un appuntamento tra prime della classe, per cui l’amarezza è grande per il giocatore ma anche per l’allenatore, che in una settimana circa è chiamato a misurare le forze e anche a studiare un altro piano offensivo.

Tuttavia, anche il Napoli dovrà fare i conti con la sua mancanza più importante in termini realizzativi, ovvero quella di Victor Osimhen. Il giocatore ha da smaltire una una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, accusata nel match contro il Liverpool.

Due assenze che potrebbero far “pareggiare i conti”, se non fosse che Stefano Pioli non potrà contare nemmeno su Ante Rebic.

Le parole di Pioli verso Milan-Napoli: out Leao e Rebic

Intervenuto ai microfoni di ‘SKY Sport’, al termine di Sampdoria-Milan, Stefano Pioli ha parlato così dell’assenza di Leao in Milan-Napoli: “Anche Osimhen sarà assente, chi ci perde di più? Entrambe possiamo perdere molto. Credo che onestamente di più noi, perché è probabile anche l’assenza di Rebic, nella stessa posizione di Leao. Ora pensiamo a recuperare le energie, dopo una settimana impegnativa”.

“Abbiamo un match di Champions League pesante per il girone e pensiamo a ciò, poi cercheremo le soluzioni per fare di meglio contro il Napoli. Si tratta di uno scontro diretto e di una grande squadra, avremo le nostre qualità e le nostre caratteristiche da mettere in campo. Leao è sicuramente determinante per noi in fase offensiva, ma troveremo altre soluzioni”, ha concluso il tecnico, pronto a concentrarsi già sulla sfida contro la Dinamo Zagabria.