Milan, vittoria di carattere: sorpasso sulla Samp in dieci

Il Milan contro la Sampdoria deve rispondere alla vittoria del Napoli e dell’Inter nel pomeriggio: ci riesce a gran fatica.

In 10 per tutto il secondo tempo a causa del rosso a Leao e con la rete annullata a De Ketelaere, il Milan riesce comunque a imporsi contro la Sampdoria e a festeggiare i tre punti in classifica.

Intanto, la Sampdoria si è schierata in campo col 4-1-4-1: Audero – Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello – Villar – Lerìs, Rincon, Sabiri, Djuricic – Caputo.A disposizione: Ravaglia, Conti, Amione, Murru, Verre, Vieira, Yepes, Quagliarella, Gabbiadini, Pussetto. All. Marco Giampaolo.

Il Milan ha risposto col 4-2-3-1: Maignan – Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez – Tonali, Pobega – Messias, De Ketelaere, Leao – Giroud. A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Thiaw, Tomori, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Agli, Saelemaekers, Bakayoko, Vranckx, Bennacer, Diaz. All. Stefano Pioli.

Sampdoria-Milan 1-2, la sintesi del match

Durante il primo tempo, la squadra di mister Pioli è decisamente meritevole del vantaggio ottenuto. La retroguardia della Sampdoria è chiamata agli straordinari per resistere agli assalti degli attaccanti del Milan, che concedono pochissime occasioni ai loro corrispettivi bluerchierati. Le marcature le apre Messias al 6′ grazie a un contropiede innescato da Leao, che sarà anche l’assistman del compagno brasiliano. Al 20′ c’è la grande occasione del raddoppio, ma il gol di De Ketelaere viene annullato, dopo aver rivisto l’azione al VAR, a causa di un tocco di Giroud su Ferrari, trovandosi il francese in fuorigioco. La possibilità più importante per la Samp la crea Djuricic, ma non va oltre la traversa.

Il secondo tempo è ancora più vivo. Al 47′ il Milan resta in 10 per espulsione di Leao, a causa di una doppia ammonizione. La sua rovesciata diventa gioco pericoloso su Ferrari e l’arbitro interviene col rosso. Di questo momento approfitta la Samp segnando il momentaneo pareggio: 1-1 Djuricic, su un’azione avviata da Bereszynski, che trova Caputo al limite dell’area, il quale apre per Augello a sinistra. Da lì il colpo di testa decisivo. Dopo diverse azioni importanti da ambo le parti, intorno al 70′ arriva il vantaggio di 1-2 del Milan dal dischetto. Un tocco di mano di Villar porta Giroud a calciare il rigore decisivo, che spiazza Audero. La gara termina con la vittoria dei rossoneri ma l’espulsione di Giampaolo, a causa di una polemica esplosa sul pallone fermato con le mani da Quagliarella e diversi gialli a seguire.

La classifica