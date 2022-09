“Episodio dubbio”: manca un rigore in Napoli-Spezia, che sfogo in diretta

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la sfida del Maradona contro il Napoli di Spalletti.

Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A il Napoli ha battuto di misura lo Spezia di Gotti. Un 1 a 0 risicato arrivato nel finale con gli azzurri che hanno faticato a trovare gli spazi ed hanno sofferto sul muro ligure. Decide nel finale la rete di Giacomo Raspadori, tenuto in campo nonostante una prestazione non memorabile.

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN ed ha commentato la gara. Ecco le sue parole nello specifico: “Ci abbiamo provato, non c’è alcun dubbio. Quando prendi gol negli ultimi minuti ti resta sempre l’amaro in bocca, poi in occasione del gol Reca era infortunato”.

Il tecnico ha poi proseguito elogiando gli avversari: “Il Napoli è una squadra di grande qualità, parliamo di una grande squadra che ti fa correre e ti fa muovere. Abbiamo provato a fare anche altro, provare a palleggiare ma non era semplice ed il clima non aiutava”.

Napoli-Spezia, lamentele di Gotti dell’arbitro

Spazio anche alle lamentele arbitrali con Gotti che non ha gradito una scelta dell’arbitro nel corso del secondo tempo. Il tecnico ha commentato cosi: “C’è stato un episodio dubbio nel rigore del Napoli, non sto qui a commentare. Gli arbitri già la scorsa settimana ci sono venuti a dire che lo scorso anno il contatto avuto col Bologna sarebbe stato rigore”.

Un commento ed una critica velata nel finale: “Non voglio stare ancora qui a polemizzare, non è rigore e per me va bene. Mi chiedo solo se la classe arbitrale avrà questa coerenza per tutta la stagione”.