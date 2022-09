Raspadori salva il Napoli: lo Spezia cade al 90′, finale rovente al Maradona

Nell’anticipo del sesto turno di Serie A si sono sfidati Napoli e Spezia. Il club azzurro ha sofferto fino alla fine ed ha vinto nel finale.

Il Napoli di Luciano Spalletti vince nel finale in un match durissimo contro lo Spezia, vera e propria ‘bestia nera’ del club partenopeo. Il club azzurro, dopo le fatiche di Liverpool, conquistano un successo nel finale grazie alla rete di Raspadori, decisivo con uno splendido gol nel finale.

Gli azzurri faticano fin dall’inizio e ci provano solo con uno straripante Kvaratskhelia, autore di un ottimo inizio gara. Lo Spezia si chiude bene e prova a colpire in contropiede, pericoloso con la veloce coppia composta da Gyasi e Nzola. Una sfida interessante e molto più complicata del previsto.

Nella ripresa Spalletti lancia subito Lobotka e prova a sbloccarla con i cambi. Gli azzurri iniziano a sentire la stanchezza dell’impegno Champions e lo Spezia inizia a farsi vedere in attacco. Spalletti si gioca la carta Simeone ed a sorpresa toglie un Kvaratskhelia, apparso spento nella ripresa.

Napoli, vittoria nel finale contro lo Spezia

Gli azzurri ci provano in tutti i modi ma lo Spezia, guidato da uno straordinario Kiwior, respinge tutti gli assalti. Spalletti lancia anche Gaetano e il giovane napoletano ci prova subito, nel finale anche Lozano sbaglia una clamorosa occasione a porta vuota.

Gli azzurri trovano la rete nel finale con Raspadori, che, ben innescato da Lozano, firma una rete fondamentale per gli azzurri. Vittoria di misura del club azzurro che si porta cosi in vetta alla classifica della Serie A, in attesa dei prossimi match di campionato. Animi tesi nel finale con Spalletti espulso per doppia ammonizione.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 14*, Atalanta 13, Milan 11, Udinese 10, Roma 10, Torino 10, Juventus 9, Inter 9, Lazio 8, Salernitana 6, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Verona 5, Spezia*, Empoli 4, Bologna 3,Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0.

*una partita in più